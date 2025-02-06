«Гвозди» от 7 февраля

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Источник:
ПЛН-FM
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Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
Не нужно. Места в городе много, на всех хватит.
Только возле Кремля, где больше всего туристов.
Почему местные должны платить? Пусть парковки в центре будут платными только для туристов.
Можно, ведь деньги за парковку пойдут в бюджет, на нужды города.
Давно пора, в центре Пскова не протолкнуться от машин.
Мне все равно.
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«Чай втроем»: Евгений Васильев о пути в медицину, любви к мотоциклам и путешествиях к океанам
«На пятой передаче»: Пропавшая дорога
«Хайпожоры»: Трансформации «ВКонтакте», приключения Трампа и шантаж псковского политика
«Краски города»: Последствия теплой зимы и косметические процедуры, навязанные обществом
«Сообразим на троих»: Дело Грацкого, муралы и страсти по туризму
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
Не нужно. Места в городе много, на всех хватит.
Только возле Кремля, где больше всего туристов.
Почему местные должны платить? Пусть парковки в центре будут платными только для туристов.
Можно, ведь деньги за парковку пойдут в бюджет, на нужды города.
Давно пора, в центре Пскова не протолкнуться от машин.
Мне все равно.
смотреть результаты
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