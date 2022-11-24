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«Хайпожоры»: Импортозамещение соцсетей и борьба с ЛГБТ
25.11.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудили Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Основные темы выпуска:
- В России прижали ЛГБТ-сообщество, а на ЧМ-2022 прогнули Катар.
- Импортозамещение соцсетей. Правительство рекомендовало аналоги. Вы о них не слышали.
- Помогают ли соцсети убирать снег в Псковской области?
Источник: ПЛН-FM
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