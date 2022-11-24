«Хайпожоры»: Импортозамещение соцсетей и борьба с ЛГБТ

Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудили Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

В России прижали ЛГБТ-сообщество, а на ЧМ-2022 прогнули Катар.

Импортозамещение соцсетей. Правительство рекомендовало аналоги. Вы о них не слышали.

Помогают ли соцсети убирать снег в Псковской области?

Источник: ПЛН-FM