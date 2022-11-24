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«Хайпожоры»: Импортозамещение соцсетей и борьба с ЛГБТ

25.11.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудили Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

  • В России прижали ЛГБТ-сообщество, а на ЧМ-2022 прогнули Катар.
  • Импортозамещение соцсетей. Правительство рекомендовало аналоги. Вы о них не слышали.
  • Помогают ли соцсети убирать снег в Псковской области?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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