«Хайпожоры»: Айфон или работа, Ёлка на день города и новые достижения нейросетей

Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры». Как всегда, его проведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы:

Айфон или работа: «яблоки» могут превратиться в тыквы

Ёлка на день города: Псков снова в федеральной повестке

Новые достижения нейросетей и при чем здесь псковская медицина.

Источник: ПЛН-FM