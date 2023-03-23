23.03.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Братья навек, транспортные проблемы и смена псковского представителя в Общественной палате
23.03.2023 12:35 «Гайд-парк»: Депутат Наталья Мельникова о проблемах округа №5 и взаимодействии с избирателями
22.03.2023 18:20 «Дневной дозор»: Нужна ли система оценки работы чиновников и депутатов на «Госуслугах»?
«Хайпожоры»: Айфон или работа, Ёлка на день города и новые достижения нейросетей
24.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры». Как всегда, его проведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Ключевые темы:
- Айфон или работа: «яблоки» могут превратиться в тыквы
- Ёлка на день города: Псков снова в федеральной повестке
- Новые достижения нейросетей и при чем здесь псковская медицина.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати