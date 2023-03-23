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«Хайпожоры»: Айфон или работа, Ёлка на день города и новые достижения нейросетей

24.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры». Как всегда, его проведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы:

  • Айфон или работа: «яблоки» могут превратиться в тыквы
  • Ёлка на день города: Псков снова в федеральной повестке
  • Новые достижения нейросетей и при чем здесь псковская медицина.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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