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«Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися

16.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы выпуска:

  • Госдума приняла в первом чтении закон о запрете треш-стриминга;

  • YouTube заблокировал канал ГТРК «Псков» и каналы других региональных «дочек» ВГТРК;

  • Псковский губернатор призвал проверить неофициальные группы поддержки псковских десантников на предмет мошенничества со сборами;

  • Раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися усугубился.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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