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«Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися
16.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы выпуска:
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Госдума приняла в первом чтении закон о запрете треш-стриминга;
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YouTube заблокировал канал ГТРК «Псков» и каналы других региональных «дочек» ВГТРК;
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Псковский губернатор призвал проверить неофициальные группы поддержки псковских десантников на предмет мошенничества со сборами;
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Раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися усугубился.
Источник: ПЛН-FM
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