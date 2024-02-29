«Хайпожоры»: Памяти Дмитрия Маркова, новые запреты для иноагентов и борьба с обходом блокировок

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

Памяти Дмитрия Маркова;

Иноагентам перекрывают кислород;

«Объезд запрещен»: государство борется с обходом блокировок.

Источник: ПЛН-FM