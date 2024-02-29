12:35 «Хайпожоры»: Памяти Дмитрия Маркова, новые запреты для иноагентов и борьба с обходом блокировок
«Хайпожоры»: Памяти Дмитрия Маркова, новые запреты для иноагентов и борьба с обходом блокировок
01.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:
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Памяти Дмитрия Маркова;
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Иноагентам перекрывают кислород;
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«Объезд запрещен»: государство борется с обходом блокировок.
Источник: ПЛН-FM
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