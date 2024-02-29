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«Хайпожоры»: Памяти Дмитрия Маркова, новые запреты для иноагентов и борьба с обходом блокировок

01.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

  • Памяти Дмитрия Маркова;

  • Иноагентам перекрывают кислород;

  • «Объезд запрещен»: государство борется с обходом блокировок.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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