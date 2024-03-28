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«Хайпожоры»: Эхо теракта

29.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

  • Эхо теракта: волна рассылок, реакция Телеграма и дискуссии о мигрантах и смертной казни
  • Из реестра выдача есть: первый иноагент смог лишиться статуса
  • Псковищина задает тренды. 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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