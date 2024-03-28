12:50 «Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа»
28.03.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Теракт и общественный договор, борьба с коррупцией и повышение тарифов на ЖКУ
28.03.2024 13:05 «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах
«Хайпожоры»: Эхо теракта
29.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:
- Эхо теракта: волна рассылок, реакция Телеграма и дискуссии о мигрантах и смертной казни
- Из реестра выдача есть: первый иноагент смог лишиться статуса
- Псковищина задает тренды.
Источник: ПЛН-FM
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