«Хайпожоры»: Эхо теракта

Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

Эхо теракта: волна рассылок, реакция Телеграма и дискуссии о мигрантах и смертной казни

Из реестра выдача есть: первый иноагент смог лишиться статуса

Псковищина задает тренды.

Источник: ПЛН-FM