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«Хайпожоры»: интервью Дурова, новый иноагент и эхо мусорных войн

19.04.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

  • Интервью Дурова на фоне новых рекордов Telegram;
  • +1 иноагент;
  • Эхо мусорных войн в соцсетях.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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