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17.04.2024 14:00 «Особое мнение»: Экс-губернатор Евгений Михайлов о перспективах «перезагрузки» политической системы в России
«Хайпожоры»: интервью Дурова, новый иноагент и эхо мусорных войн
19.04.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:
- Интервью Дурова на фоне новых рекордов Telegram;
- +1 иноагент;
- Эхо мусорных войн в соцсетях.
Источник: ПЛН-FM
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