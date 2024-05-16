www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
26 апреля 24 апреля 2 мая 25 апреля 17 мая 24 апреля 26 апреля 13 мая 5 апреля 24 апреля 3 мая 3 мая 7 мая Телефон прямого эфира 1 мая 14 мая

«Хайпожоры»: Огрехи онлайн-демократии, мусорный коллапс и TikTok возвращается?

17.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

  • Огрехи онлайн-демократии: что не так с опросами граждан в сети?

  • Мусорный коллапс: «последнее китайское предупреждение» не помогло?

  • TikTok возвращается?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?












  смотреть результаты



Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?












  смотреть результаты