14:00 «Квартирник»: The Organica Trio о разговоре на языке джаза, лучших слушателях и легкости импровизации
16.05.2024 12:35 «Беседка»: Наталья Горбачева об итогах работы псковской Общественной палаты 5-го состава
«Хайпожоры»: Огрехи онлайн-демократии, мусорный коллапс и TikTok возвращается?
17.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:
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Огрехи онлайн-демократии: что не так с опросами граждан в сети?
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Мусорный коллапс: «последнее китайское предупреждение» не помогло?
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TikTok возвращается?
Источник: ПЛН-FM
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