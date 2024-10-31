«Хайпожоры»: Замедление YouTube, свадьба псковских зумеров и рост рынка рекламы у блогеров

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

Замедление YouTube стало одной из главных причин для тревоги у россиян;

Рынок рекламы у блогеров в 2024 году вырастет до 40-50 млрд рублей;

Свадьба псковских зумеров «няшки» и «гуля» взорвала интернет;

Ленинград и Инстасамка: хайп, продуманный до мелочей.

Источник: ПЛН-FM