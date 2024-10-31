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«Хайпожоры»: Замедление YouTube, свадьба псковских зумеров и рост рынка рекламы у блогеров
01.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Замедление YouTube стало одной из главных причин для тревоги у россиян;
- Рынок рекламы у блогеров в 2024 году вырастет до 40-50 млрд рублей;
- Свадьба псковских зумеров «няшки» и «гуля» взорвала интернет;
- Ленинград и Инстасамка: хайп, продуманный до мелочей.
Источник: ПЛН-FM
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