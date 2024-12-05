«Хайпожоры»: Слова года, анонимность уходит и «Щелкунчик» как хлеб для мошенников

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудил ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

Слова года: вайб, скуф в России и гниение мозга в Англии

Телеграм чудит: анонимность всё?

Новогодний Щелкунчик: зрелище для людей или хлеб для мошенников?

Источник: ПЛН-FM