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«Хайпожоры»: Слова года, анонимность уходит и «Щелкунчик» как хлеб для мошенников

06.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудил ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Слова года: вайб, скуф в России и гниение мозга в Англии
  • Телеграм чудит: анонимность всё?
  • Новогодний Щелкунчик: зрелище для людей или хлеб для мошенников?

 

Источник: ПЛН-FM



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