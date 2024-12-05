08:45 «Краски города»: Псковские красавицы о бьюти-лайфхаках, здоровых привычках и культурных выходных
05.12.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Бюджет без общественного обсуждения, 23 года «Единой России» и Вольфович вместо Ильича
«Хайпожоры»: Слова года, анонимность уходит и «Щелкунчик» как хлеб для мошенников
06.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые сегодня обсудил ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Слова года: вайб, скуф в России и гниение мозга в Англии
- Телеграм чудит: анонимность всё?
- Новогодний Щелкунчик: зрелище для людей или хлеб для мошенников?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати