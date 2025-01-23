12:35 «Хайпожоры»: Проблемы интернет-провайдеров в РФ, приключения TikTok в Америке и опасен ли Roblox?
23.01.2025 18:20 «Дневной дозор»: 10 лет спустя. Насколько эффективно сработала программа капремонта?
23.01.2025 14:00 «Сообразим на троих»: «правильная» и «неправильная» оппозиция и псковский футбол на распутье
«Хайпожоры»: Проблемы интернет-провайдеров в РФ, приключения TikTok в Америке и опасен ли Roblox?
24.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
-
Проблемы у интернет-провайдеров в России: Роскомнадзор репетирует суверенный Рунет?
-
Приключения TikTok в Америке: заблокировать нельзя оставить
-
Дети жертвы мошенников: опасен ли Roblox?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати