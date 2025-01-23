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«Хайпожоры»: Проблемы интернет-провайдеров в РФ, приключения TikTok в Америке и опасен ли Roblox?

24.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Проблемы у интернет-провайдеров в России: Роскомнадзор репетирует суверенный Рунет?

  • Приключения TikTok в Америке: заблокировать нельзя оставить

  • Дети жертвы мошенников: опасен ли Roblox?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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