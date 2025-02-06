www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
3 февраля 30 января 30 января 30 января 6 февраля 3 февраля 7 февраля 4 февраля 28 января Телефон прямого эфира 3 февраля 27 января 31 января 7 февраля 27 января 31 января

«Хайпожоры»: Трансформации «ВКонтакте», приключения Трампа и шантаж псковского политика

07.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Трансформации «ВКонтакте»: эти страдания никогда не кончатся...

  • Маск назвал себя техподдержкой Белого дома, Google отказывается от инклюзивности и другие приключения Трампа.

  • Шантаж псковского политика убийством его кота: что с Барсиком?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?










  смотреть результаты



Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?










  смотреть результаты