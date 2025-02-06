«Хайпожоры»: Трансформации «ВКонтакте», приключения Трампа и шантаж псковского политика
07.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
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Трансформации «ВКонтакте»: эти страдания никогда не кончатся...
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Маск назвал себя техподдержкой Белого дома, Google отказывается от инклюзивности и другие приключения Трампа.
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Шантаж псковского политика убийством его кота: что с Барсиком?
Источник: ПЛН-FM
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