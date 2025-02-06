«Хайпожоры»: Трансформации «ВКонтакте», приключения Трампа и шантаж псковского политика

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

Трансформации «ВКонтакте»: эти страдания никогда не кончатся...

Маск назвал себя техподдержкой Белого дома, Google отказывается от инклюзивности и другие приключения Трампа.