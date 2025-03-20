«Хайпожоры»: Telegram в шаге от престола, видеоплатформа Wildberries и запрет рекламы эзотерических услуг

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

Шаг до престола: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире;

Готовьте денежки: у Wildberries появилась собственная видеоплатформа Wibes;

Нет мракобесию: в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг.

Источник: ПЛН-FM