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«Хайпожоры»: Telegram в шаге от престола, видеоплатформа Wildberries и запрет рекламы эзотерических услуг

21.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Шаг до престола: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире;
  • Готовьте денежки: у Wildberries появилась собственная видеоплатформа Wibes;
  • Нет мракобесию: в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг.

Источник: ПЛН-FM



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