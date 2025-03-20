12:35 «Хайпожоры»: Telegram в шаге от престола, видеоплатформа Wildberries и запрет рекламы эзотерических услуг
20.03.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужен ли законопроект об упрощенном порядке исключения памятников из регионального списка ОКН?
20.03.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Нюансы переговорного процесса, партии на марше и где в Пскове место Довмонту?
19.03.2025 14:00 «Собственной персоной»: Петр Алексеенко о выборах в обкоме КПРФ, внутрипартийной оппозиции и планах на третий срок
«Хайпожоры»: Telegram в шаге от престола, видеоплатформа Wildberries и запрет рекламы эзотерических услуг
21.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Шаг до престола: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире;
- Готовьте денежки: у Wildberries появилась собственная видеоплатформа Wibes;
- Нет мракобесию: в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати