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«Хайпожоры»: Проверка Мизулиной, реклама на Rutube и маркировка телеграм-каналов

18.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • «Доверяй но проверяй» - директора «Лиги безопасного интернета» Мизулину хотят проверить на вымогательство

  • Rutube запустил рекламу, но забыл запустить контент

  • Телеграм ввел маркировку зарегистрированных в РКН каналов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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