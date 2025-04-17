17.04.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Борьба с коррупцией и реготделения партий перед стартом выборов
«Хайпожоры»: Проверка Мизулиной, реклама на Rutube и маркировка телеграм-каналов
18.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
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«Доверяй но проверяй» - директора «Лиги безопасного интернета» Мизулину хотят проверить на вымогательство
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Rutube запустил рекламу, но забыл запустить контент
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Телеграм ввел маркировку зарегистрированных в РКН каналов.
Источник: ПЛН-FM
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