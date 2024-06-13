«На пятой передаче»: Камеры фотовидеофиксации на дорогах Псковской области

Гость студии - начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров. Ведущий Денис Бахтин обсудил с ним работу камер фотовидеофиксации на дорогах региона: сколько камер фото- видеофиксации в Псковской области, где они установлены, что изменится в установке камер с сентября после вступления в силу нового федерального закона и какие виды комплексов работают на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель.

Источник: ПЛН-FM