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«На пятой передаче»: Камеры фотовидеофиксации на дорогах Псковской области
14.06.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров. Ведущий Денис Бахтин обсудил с ним работу камер фотовидеофиксации на дорогах региона: сколько камер фото- видеофиксации в Псковской области, где они установлены, что изменится в установке камер с сентября после вступления в силу нового федерального закона и какие виды комплексов работают на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель.
Источник: ПЛН-FM
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