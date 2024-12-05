«Краски города»: Псковские красавицы о бьюти-лайфхаках, здоровых привычках и культурных выходных

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в новом проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Волковой.

В новой программе псковичам расскажут новости модных трендов, сферы культуры и развлечений, а также дадут рекомендации по здоровому образу жизни. Премьера состоялась сегодня на волнах главного разговорного радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Победительница конкурса красоты «Мисс-Псков-2024» помогла спланировать культурные выходные. Дала советы по сохранению здоровья зимой. А гостья программы — директор салона «Дом красоты» Ирина Анисенкова — рассказала о бьюти-лайфхаках.

Источник: ПЛН-FM