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«Краски города»: Псковские красавицы о бьюти-лайфхаках, здоровых привычках и культурных выходных

06.12.2024 08:45 «ПЛН-FM»

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в новом проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Волковой.  

В новой программе псковичам расскажут новости модных трендов, сферы культуры и развлечений, а также дадут рекомендации по здоровому образу жизни.  Премьера состоялась сегодня на волнах главного разговорного радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Победительница конкурса красоты «Мисс-Псков-2024» помогла спланировать культурные выходные. Дала советы по сохранению здоровья зимой. А гостья программы — директор салона «Дом красоты» Ирина Анисенкова — рассказала о бьюти-лайфхаках. 

 

Источник: ПЛН-FM



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