«Краски города»: О полезных перекусах, здоровье на работе и модных трендах

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в новом проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Волковой.

Победительница конкурса красоты «Мисс-Псков-2024» Ирина Волкова в своей авторской программе поможет спланировать культурные выходные, даст советы по сохранению здоровья на работе, а гостья программы — стилист Елизавета Федосеева — расскажет о модных трендах.

В новом выпуске: о профилактике простудных заболеваний, правильной организации рабочего пространства, регулярных перерывах, растяжке и здоровых перекусах, а также о трендах и модных цветах сезона.

Источник: ПЛН-FM