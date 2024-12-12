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«Краски города»: О полезных перекусах, здоровье на работе и модных трендах
13.12.2024 08:45 «ПЛН-FM»
Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в новом проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Волковой.
Победительница конкурса красоты «Мисс-Псков-2024» Ирина Волкова в своей авторской программе поможет спланировать культурные выходные, даст советы по сохранению здоровья на работе, а гостья программы — стилист Елизавета Федосеева — расскажет о модных трендах.
В новом выпуске: о профилактике простудных заболеваний, правильной организации рабочего пространства, регулярных перерывах, растяжке и здоровых перекусах, а также о трендах и модных цветах сезона.
Источник: ПЛН-FM
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