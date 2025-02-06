«Краски города»: Последствия теплой зимы и косметические процедуры, навязанные обществом
07.02.2025 08:50 «ПЛН-FM»
Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
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Здоровье по сезону! Последствия аномально теплой зимы
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«Культурные выходные всей семьёй», - где красиво завершить эту неделю?
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«Интересные о важном»: гость рубрики - директор и основатель студии «Lash house Pskov» Надежда Атучина.
Источник: ПЛН-FM
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