«Краски города»: Последствия теплой зимы и косметические процедуры, навязанные обществом

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

Здоровье по сезону! Последствия аномально теплой зимы

«Культурные выходные всей семьёй», - где красиво завершить эту неделю?

«Интересные о важном»: гость рубрики - директор и основатель студии «Lash house Pskov» Надежда Атучина.

Источник: ПЛН-FM