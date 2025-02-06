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«Краски города»: Последствия теплой зимы и косметические процедуры, навязанные обществом

07.02.2025 08:50 «ПЛН-FM»

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

  • Здоровье по сезону! Последствия аномально теплой зимы

  • «Культурные выходные всей семьёй», - где красиво завершить эту неделю?

  • «Интересные о важном»: гость рубрики - директор и основатель студии «Lash house Pskov» Надежда Атучина.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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