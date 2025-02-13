«Краски города»: 8 правил осознанного потребления

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

Здоровье по сезону: 8 правил осознанного потребления

«Культурные выходные всей семьёй», - где красиво завершить эту неделю

И гость рубрики «Интересные о важном» - топ-стилист-визажист студии «Простория» София Лаптева.

Источник: ПЛН-FM