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«Краски города»: 8 правил осознанного потребления

14.02.2025 08:45 «ПЛН-FM»

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

  • Здоровье по сезону: 8 правил осознанного потребления

  • «Культурные выходные всей семьёй», - где красиво завершить эту неделю

  • И гость рубрики «Интересные о важном» - топ-стилист-визажист студии «Простория» София Лаптева.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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