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«Краски города»: 8 правил осознанного потребления
14.02.2025 08:45 «ПЛН-FM»
Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
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Здоровье по сезону: 8 правил осознанного потребления
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«Культурные выходные всей семьёй», - где красиво завершить эту неделю
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И гость рубрики «Интересные о важном» - топ-стилист-визажист студии «Простория» София Лаптева.
Источник: ПЛН-FM
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