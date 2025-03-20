12:35 «Хайпожоры»: Telegram в шаге от престола, видеоплатформа Wildberries и запрет рекламы эзотерических услуг
20.03.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужен ли законопроект об упрощенном порядке исключения памятников из регионального списка ОКН?
20.03.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Нюансы переговорного процесса, партии на марше и где в Пскове место Довмонту?
19.03.2025 14:00 «Собственной персоной»: Петр Алексеенко о выборах в обкоме КПРФ, внутрипартийной оппозиции и планах на третий срок
«Краски города»: Три самых опасных лайфхака при похудении
21.03.2025 18:35 «ПЛН-FM»
Разбавляем серую псковскую повседневность яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
- Здоровье по сезону: самых опасных лайфхака при похудении.
- «Культурные выходные всей семьёй» - как красиво завершить эту неделю!
- «Интересные о Важном»: Интересные люди о Важных вещах.
Источник: ПЛН-FM
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