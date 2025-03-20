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«Краски города»: Три самых опасных лайфхака при похудении

21.03.2025 18:35 «ПЛН-FM»

Разбавляем серую псковскую повседневность яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

  • Здоровье по сезону: самых опасных лайфхака при похудении. 
  • «Культурные выходные всей семьёй» - как красиво завершить эту неделю! 
  • «Интересные о Важном»: Интересные люди о Важных вещах.

 

Источник: ПЛН-FM



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