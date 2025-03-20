«Краски города»: Три самых опасных лайфхака при похудении

Разбавляем серую псковскую повседневность яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

Здоровье по сезону: самых опасных лайфхака при похудении.

«Культурные выходные всей семьёй» - как красиво завершить эту неделю!

«Интересные о Важном»: Интересные люди о Важных вещах.

Источник: ПЛН-FM