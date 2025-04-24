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«Краски города»: Не дай эмоциям взять вверх и сделай день ярче

25.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»

Главные темы:

  • Здоровье по сезону: Не дай эмоциям взять вверх!

  • Субъективное мнение: Сделай день ярче!

  • Интересные о важном: Врач-хирург, почётный донор России, вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих о своем пути в медицину и политику

 

 

Источник: ПЛН-FM



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