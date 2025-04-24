24.04.2025 18:20 «Дневной дозор»: О влиянии банковской ставки и изменений в кредитной политике на рынок недвижимости
24.04.2025 12:35 «Беседка»: Директор Псковского отделения Россельхозбанка об актуальных стратегиях для вкладчиков
«Краски города»: Не дай эмоциям взять вверх и сделай день ярче
25.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»
Главные темы:
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Здоровье по сезону: Не дай эмоциям взять вверх!
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Субъективное мнение: Сделай день ярче!
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Интересные о важном: Врач-хирург, почётный донор России, вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих о своем пути в медицину и политику
Источник: ПЛН-FM
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