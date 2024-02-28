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Круглый стол «Президентская кампания в Псковской области: общество и выборы»

29.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают серию круглых столов и дебатов, посвященных главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, которые пройдут 15-17 марта.

Темой очередной встречи в прямом эфире стало «Общество и выборы». В ее обсуждении приняли участие:

  • Наталья Исакова, член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области;

  • Илья Стрелков, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион»;

  • Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профсоюзов;

  • Иван Шагин, член Общественной палаты Псковской области, кандидат исторических наук.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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