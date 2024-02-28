Круглый стол «Президентская кампания в Псковской области: общество и выборы»
29.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают серию круглых столов и дебатов, посвященных главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, которые пройдут 15-17 марта.
Темой очередной встречи в прямом эфире стало «Общество и выборы». В ее обсуждении приняли участие:
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Наталья Исакова, член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области;
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Илья Стрелков, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион»;
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Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профсоюзов;
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Иван Шагин, член Общественной палаты Псковской области, кандидат исторических наук.
Источник: ПЛН-FM
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