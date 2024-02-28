Круглый стол «Президентская кампания в Псковской области: общество и выборы»

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают серию круглых столов и дебатов, посвященных главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, которые пройдут 15-17 марта.

Темой очередной встречи в прямом эфире стало «Общество и выборы». В ее обсуждении приняли участие:

Наталья Исакова, член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области;

Илья Стрелков, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион»;

Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профсоюзов;

Иван Шагин, член Общественной палаты Псковской области, кандидат исторических наук.

Источник: ПЛН-FM