Круглый стол в эфире радио «ПЛН FM»: 25 лет эпохи Владимира Путина

Круглый стол «25 лет эпохи Владимира Путина» состоялся в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 августа.

Ровно четверть века назад, в августе 1999-го, произошли события, которые во многом предопределили ход политических и общественных процессов в России на десятилетия вперед. Во-первых, главой правительства стал Владимир Путин, которого президент Борис Ельцин представил как своего преемника - и спустя несколько месяцев Владимир Владимирович стал исполняющим обязанности главы государства, а затем победил на выборах. Во-вторых, 25 лет назад стартовал процесс партстроительства - под парламентские выборы 1999 года в Кремле начали создавать движение «Единство», которое затем, после объединения с «Отечеством» и «Всей Россией», превратилось в «Единую Россию» - партию власти, которая многие годы доминирует и является проводником курса действующего президента.

О том, как 25 лет назад всё начиналось, какой путь пройден страной и нашим регионом, что изменилось - ведущий Александр Савенко поговорил со свидетелями и участниками тех событий в августе 99-го:

Елена Косенкова, экс-депутат областного Собрания, директор Псковской швейной фабрики «Славянка».

Виктор Антонов, действующий региональный парламентарий, в прошлом депутат Верховного совета РСФСР и Государственной Думы России.

Дмитрий Хритоненков, экс-полномочный представитель президента России в Псковской области.

Источник: ПЛН-FM