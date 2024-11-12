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Круглый стол на радио «ПЛН ФМ»: А у вас в квартире газ?

13.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Круглый стол, посвященный газификации и догазификации в Псковской области, состоялся в студии «ПЛН ФМ» сегодня, 13 ноября.

К разговору были приглашены:

  • Антон Дымов – генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков»;
  • Армен Мнацаканян – советник генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» по взаимодействию с органами власти;
  • Наталья Федорова – глава Псковского района;
  • Вера Кондратьева – глава Пыталовского муниципального округа;
  • Иван Белугин – глава Локнянского муниципального округа.

16 муниципальных образований региона участвуют в программе социальной догазификации, еще 10 требуют газификации. Как продвигаются эти непростые, но крайне важные для развития нашей области процессы? Какие результаты можно огласить после 10 месяцев работы? 

Об этом и многом другом — в нашем эфире. Ведущая круглого стола - Любовь Кузнецова.

 

Источник: ПЛН-FM



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