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Круглый стол на радио «ПЛН ФМ»: А у вас в квартире газ?
13.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Круглый стол, посвященный газификации и догазификации в Псковской области, состоялся в студии «ПЛН ФМ» сегодня, 13 ноября.
К разговору были приглашены:
- Антон Дымов – генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков»;
- Армен Мнацаканян – советник генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» по взаимодействию с органами власти;
- Наталья Федорова – глава Псковского района;
- Вера Кондратьева – глава Пыталовского муниципального округа;
- Иван Белугин – глава Локнянского муниципального округа.
16 муниципальных образований региона участвуют в программе социальной догазификации, еще 10 требуют газификации. Как продвигаются эти непростые, но крайне важные для развития нашей области процессы? Какие результаты можно огласить после 10 месяцев работы?
Об этом и многом другом — в нашем эфире. Ведущая круглого стола - Любовь Кузнецова.
Источник: ПЛН-FM
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