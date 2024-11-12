Круглый стол на радио «ПЛН ФМ»: А у вас в квартире газ?

Круглый стол, посвященный газификации и догазификации в Псковской области, состоялся в студии «ПЛН ФМ» сегодня, 13 ноября.

К разговору были приглашены:

Антон Дымов – генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков»;

Армен Мнацаканян – советник генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» по взаимодействию с органами власти;

Наталья Федорова – глава Псковского района;

Вера Кондратьева – глава Пыталовского муниципального округа;

Иван Белугин – глава Локнянского муниципального округа.

16 муниципальных образований региона участвуют в программе социальной догазификации, еще 10 требуют газификации. Как продвигаются эти непростые, но крайне важные для развития нашей области процессы? Какие результаты можно огласить после 10 месяцев работы?

Об этом и многом другом — в нашем эфире. Ведущая круглого стола - Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM