Круглый стол на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района

Круглый стол, посвященный итогам развития Псковского района за 2024 год, состоялся в студии «ПЛН FM» сегодня, 25 декабря.

К разговору приглашены:

Наталья Федорова, глава Псковского района.

Владимир Яников, председатель Собрания депутатов Псковского района.

Владимир Кузь, депутат Псковского областного Собрания.

Лариса Александрова, глава Карамышевской волости.

Александр Васильев, глава Краснопрудской волости.

Псковский район – самый крупный по территории муниципальный район области: 10 волостей, значительная территория, 626 населенных пунктов. Как и почему район решился на преобразование? Какие видит плюсы и риски? Учитывает ли опыт коллег? Как планирует строить дальнейшее развитие муниципалитета?

Об этом и многом другом — в сегодняшнем эфире. Ведущий круглого стола — Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM