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Круглый стол на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района

25.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Круглый стол, посвященный итогам развития Псковского района за 2024 год, состоялся в студии «ПЛН FM» сегодня, 25 декабря.

К разговору приглашены:

  • Наталья Федорова, глава Псковского района.
  • Владимир Яников, председатель Собрания депутатов Псковского района.
  • Владимир Кузь, депутат Псковского областного Собрания.
  • Лариса Александрова, глава Карамышевской волости.
  • Александр Васильев, глава Краснопрудской волости.

Псковский район – самый крупный по территории муниципальный район области: 10 волостей, значительная территория, 626 населенных пунктов. Как и почему район решился на преобразование? Какие видит плюсы и риски? Учитывает ли опыт коллег? Как планирует строить дальнейшее развитие муниципалитета?

Об этом и многом другом — в сегодняшнем эфире. Ведущий круглого стола — Любовь Кузнецова. 

 

Источник: ПЛН-FM



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