24.12.2024 13:00 «Дом Советов»: Александр Братчиков об итогах работы над региональным бюджетом на 2025 год
Круглый стол на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района
25.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Круглый стол, посвященный итогам развития Псковского района за 2024 год, состоялся в студии «ПЛН FM» сегодня, 25 декабря.
К разговору приглашены:
- Наталья Федорова, глава Псковского района.
- Владимир Яников, председатель Собрания депутатов Псковского района.
- Владимир Кузь, депутат Псковского областного Собрания.
- Лариса Александрова, глава Карамышевской волости.
- Александр Васильев, глава Краснопрудской волости.
Псковский район – самый крупный по территории муниципальный район области: 10 волостей, значительная территория, 626 населенных пунктов. Как и почему район решился на преобразование? Какие видит плюсы и риски? Учитывает ли опыт коллег? Как планирует строить дальнейшее развитие муниципалитета?
Об этом и многом другом — в сегодняшнем эфире. Ведущий круглого стола — Любовь Кузнецова.
Источник: ПЛН-FM
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