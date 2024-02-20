Легенды Псковской земли: Предание о преподобном Корнилии

Новый выпуск программы «Легенды Псковской земли» вышел на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущая Анастасия Сливинская поведала предание о преподобном Корнилии.

Источник: ПЛН-FM