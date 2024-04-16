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Легенды Псковской земли: Происхождение Себежа
17.04.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы «Легенды Псковской земли» вышел на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня ведущая Анастасия Сливинская рассказала о происхождении Себежа.
Источник: ПЛН-FM
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