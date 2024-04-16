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Легенды Псковской земли: Происхождение Себежа

17.04.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Легенды Псковской земли» вышел на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущая Анастасия Сливинская рассказала о происхождении Себежа.

 


 

 

Источник: ПЛН-FM



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