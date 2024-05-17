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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-Ливонская война и битва на Логозовицком поле

20.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин поговорили о Псковско-Ливонской войне (1406-1409 г.г.) и битве на Логозовицком поле (1407 г.).

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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