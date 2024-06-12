«Летопись воинской славы Псковской земли»: «Великолукские Сусанины»

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, руководитель местного отделения РВИО, кандидат исторических наук, доцент Дмитрий Белюков обсудили подвиг «великолукских Сусаниных» - Матвея Кузьмина и Анастасии Дроздовой.

Источник: ПЛН-FM