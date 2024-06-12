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«Летопись воинской славы Псковской земли»: «Великолукские Сусанины»

13.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, руководитель местного отделения РВИО, кандидат исторических наук, доцент Дмитрий Белюков обсудили подвиг «великолукских Сусаниных» - Матвея Кузьмина и Анастасии Дроздовой.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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