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«Летопись воинской славы Псковской земли»: «Великолукские Сусанины»
13.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, руководитель местного отделения РВИО, кандидат исторических наук, доцент Дмитрий Белюков обсудили подвиг «великолукских Сусаниных» - Матвея Кузьмина и Анастасии Дроздовой.
Источник: ПЛН-FM
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