«Летопись воинской славы Псковской земли»: Крепостное зодчество Псковской земли

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли». Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль обсудят историю крепостного зодчества Псковской земли.

Источник: ПЛН-FM