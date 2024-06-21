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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Крепостное зодчество Псковской земли

24.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли». Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль обсудят историю крепостного зодчества Псковской земли.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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