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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Партизанское движение на территории Псковщины в годы ВОВ

08.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Ведущий Олег Добрынин и его гость - краевед Николай Никитенко обсудят партизанское движение на Псковщине в годы Великой Отечественной войны.

Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке Правительства Псковской области

Источник: ПЛН-FM



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