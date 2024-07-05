«Летопись воинской славы Псковской земли»: Партизанское движение на территории Псковщины в годы ВОВ

Ведущий Олег Добрынин и его гость - краевед Николай Никитенко обсудят партизанское движение на Псковщине в годы Великой Отечественной войны.

Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке Правительства Псковской области

Источник: ПЛН-FM