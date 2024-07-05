12:35 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Партизанское движение на территории Псковщины в годы ВОВ
«Летопись воинской славы Псковской земли»: Партизанское движение на территории Псковщины в годы ВОВ
08.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Ведущий Олег Добрынин и его гость - краевед Николай Никитенко обсудят партизанское движение на Псковщине в годы Великой Отечественной войны.
Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке Правительства Псковской области
Источник: ПЛН-FM
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