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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-ливонская война 1322 - 1323 годов

06.08.2024 12:31 «ПЛН-FM»

Тема нового выпуска — Псковско-ливонская война 1322 - 1323 годов.

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин обсудили причины войны, планы и силы сторон, осаду Пскова 1323 года и итоги.

 

 

Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке правительства Псковской области.

 

Источник: ПЛН-FM



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