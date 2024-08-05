«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-ливонская война 1322 - 1323 годов

Тема нового выпуска — Псковско-ливонская война 1322 - 1323 годов.

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин обсудили причины войны, планы и силы сторон, осаду Пскова 1323 года и итоги.

Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM