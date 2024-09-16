«Летопись воинской славы Псковской земли»: Герои Партизанского движения на Псковщине

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли». Сегодняшний разговор посвящается героям Партизанского движения на Псковщине.

Как и из кого формировалось руководство партизанскими отрядами? Кто из командиров партизанских отрядов, действовавших на Псковской земле, наиболее известен и почему? Какова роль партизанских соединений в освобождении Псковской земли? Об этом и многом другом ведущий Олег Добрынин поговорит с краеведом, историком партизанского движения на Псковщине в годы Великой Отечественной войны, главным редактором многотомника «Солдаты Победы» Николаем Никитенко.

Начало программы - в 12.05. Смотрите видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли» на YouTube-канале ПЛН ТВ и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».

Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM