«Летопись воинской славы Псковской земли»: Довмонт. Раковорская битва

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий - специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин обсудили роль Довмонта в Раковорской битве.

Источник: ПЛН-FM