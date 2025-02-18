17.02.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли ужесточить миграционное законодательство для безопасности?
«Летопись воинской славы Псковской земли»: Довмонт. Раковорская битва
19.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».
Ведущий Олег Добрынин и его соведущий - специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин обсудили роль Довмонта в Раковорской битве.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати