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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Довмонт. Раковорская битва

19.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий - специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин обсудили роль Довмонта в Раковорской битве.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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