www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
30 января 25 февраля 24 февраля 27 января 28 января 21 февраля 3 февраля 21 февраля 17 февраля 31 января Телефон прямого эфира 30 января 20 февраля 27 февраля 20 февраля 31 января

«Потягнем за Отечество!»: княгиня Ольга

27.02.2025 18:45 «ПЛН-FM»

Проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!» стартовал на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псковская область - форпост России. Не раз жители Псковской земли ценой огромных усилий и больших жертв вставали на пути врагов, пытавшихся захватить наши земли. Это были люди разных национальностей, которые защищали свою новую родину. Им и будет посвящена серия программ «Потягнем за Отечество!».

Главная героиня первого выпуска — святая равноапостольная княгиня Ольга - варяжская гостья - уроженка Псковской земли, первая христианка на Руси, мать воителя Святослава и бабушка крестителя Руси Владимира, возможная покровительница беспилотных войск России...

 

 

Проект реализуется при поддержке правительства Псковской области

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Смотрите ли вы российское телевидение?












  смотреть результаты



Смотрите ли вы российское телевидение?












  смотреть результаты