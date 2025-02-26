«Потягнем за Отечество!»: княгиня Ольга

Проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!» стартовал на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псковская область - форпост России. Не раз жители Псковской земли ценой огромных усилий и больших жертв вставали на пути врагов, пытавшихся захватить наши земли. Это были люди разных национальностей, которые защищали свою новую родину. Им и будет посвящена серия программ «Потягнем за Отечество!».

Главная героиня первого выпуска — святая равноапостольная княгиня Ольга - варяжская гостья - уроженка Псковской земли, первая христианка на Руси, мать воителя Святослава и бабушка крестителя Руси Владимира, возможная покровительница беспилотных войск России...

Проект реализуется при поддержке правительства Псковской области

Источник: ПЛН-FM