«Наши ТОСы»: Число ТОС в Псковской области перевалило за 650!

В эфире ПЛН ФМ программа «Наши ТОСы». В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Хорошим поводом для региональной встречи активистов ТОС в мае стал День территориального общественного самоуправления. Накануне праздника на площадке правительства области собрались представители самоуправлений из всех муниципалитетов. Многие – вместе с главами районов, округов и волостей, что еще раз доказывает – ТОСовское движение в Псковской области стало могучей силой, которая объединяет всё местное самоуправление, придает ему энергию позитивных перемен, единства при решении вопросов местного значения.

Источник: ПЛН-FM