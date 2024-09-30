Наши ТОСы: Стругокрасненский муниципальный округ

Добрый день! В эфире радио ПЛН ФМ программа «Наши ТОСы», у микрофона Любовь Кузнецова. В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди.

Сегодня мы отправимся в Стругокрасненский муниципальный округ. Это муниципальное образование является лидером в регионе по участию и реализации проектов территориального общественного самоуправления. Глава округа Александр Волков в комментарии нашей программе подчеркнул, что движение ТОС на территории не просто решает конкретные проблемные вопросы местного значения, но и объединяет людей. С годами движение ТОС развивается, и от проектов благоустройства, которых в первые годы было большинство, активисты ТОС переходят к решению вопросов жилищно-коммунальной сферы – комментирует Александр Волков. Активно реализуются в Стругокрасненском округе и инициативные проекты.

Источник: ПЛН-FM