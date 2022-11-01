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«Анализируй этно»: Псковские казаки - откуда они взялись и кто это такие?
02.11.2022 12:30 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы «Анализируй ЭТНО» вышел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 ноября. Сегодня речь шла про псковских казаков.
Гость студии - казак, атаман общественной организации «Псковская казачья линия» Валерий Колтаков. Ведущая программы, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович поговорила с ним о том, кто такие псковские казаки и откуда они взялись.
Источник: ПЛН-FM
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