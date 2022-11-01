«Анализируй этно»: Псковские казаки - откуда они взялись и кто это такие?

Новый выпуск программы «Анализируй ЭТНО» вышел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 ноября. Сегодня речь шла про псковских казаков.

Гость студии - казак, атаман общественной организации «Псковская казачья линия» Валерий Колтаков. Ведущая программы, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович поговорила с ним о том, кто такие псковские казаки и откуда они взялись.

Источник: ПЛН-FM