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«Анализируй этно»: В Тулу с псковским пряником
24.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В канун Татьяниного дня ведущая Ольга Миронович пообщалась с одной из знаменитых псковских Татьян. Это «мастер пряничного чуда» ( это официальный титул), автор «мусатовской глазури», хозяйка мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова. Она рассказала про главное русское лакомство, научила радиослушателей, как правильно разгонять засидевшихся за праздничным столом гостей, и поделилась другими секретами.
Источник: ПЛН-FM
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