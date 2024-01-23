«Анализируй этно»: В Тулу с псковским пряником

В канун Татьяниного дня ведущая Ольга Миронович пообщалась с одной из знаменитых псковских Татьян. Это «мастер пряничного чуда» ( это официальный титул), автор «мусатовской глазури», хозяйка мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова. Она рассказала про главное русское лакомство, научила радиослушателей, как правильно разгонять засидевшихся за праздничным столом гостей, и поделилась другими секретами.

Источник: ПЛН-FM