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«Анализируй этно»: Моего ребёнка воспитала мигрантка
01.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущая Ольга Миронович пригласила в студию армянскую женщину Гегине Арутюнян, которая воспитала ее русского ребенка и умеет улыбаться глазами. Гегине Арутюнян - воспитатель высшей категории и победитель конкурса воспитателей России в номинации «Верность профессии». Когда-то она работала в детском саду №7 «Росток», в который ходила дочка Ольги Миронович. Почему родители детишек, которые посещали «Росток», первое время с ней не здоровались? Чему армянский воспитатель может научить русского ребенка? Чем псковичи отличаются от армян? Слушается ли гостья студии свою маму?
Источник: ПЛН-FM
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