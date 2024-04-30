«Анализируй этно»: Моего ребёнка воспитала мигрантка

На этот раз ведущая Ольга Миронович пригласила в студию армянскую женщину Гегине Арутюнян, которая воспитала ее русского ребенка и умеет улыбаться глазами. Гегине Арутюнян - воспитатель высшей категории и победитель конкурса воспитателей России в номинации «Верность профессии». Когда-то она работала в детском саду №7 «Росток», в который ходила дочка Ольги Миронович. Почему родители детишек, которые посещали «Росток», первое время с ней не здоровались? Чему армянский воспитатель может научить русского ребенка? Чем псковичи отличаются от армян? Слушается ли гостья студии свою маму?

Источник: ПЛН-FM