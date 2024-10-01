«Анализируй этно»: Яга Обыда и Моу-Нямы

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Анализируй этно».

На этот раз ведущая Ольга Миронович предложила поговорить о литературном фестивале «Книжная яблоня», этническом фэнтези и ответить на вопрос, кто такие Яга Обыда и Моу-Нямы. Разобраться в этом ей помогли сегодняшние гости студии - шеф-редактор издательства PressPass, специалист по фольклору Дальнего Востока и Севера Александра Агафонова и писатель, автор произведений в жанрах мистика и фэнтези Дарина Стрельченко.

Источник: ПЛН-FM