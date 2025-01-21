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«Анализируй этно»: Гусары с пейсами

22.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Какое отношение светлейший князь Потёмкин имеет к созданию ЦАХАЛ и зачем ему понадобилось возрождать государство Израиль? Как история Города воинской славы Пскова связана с «хаперами» и «пойманниками»? И по какой такой причине первые псковичи еврейской национальности почти 200 лет назад заселили те же самые помещения, где до того находились присутственные места, а теперь размещается областное правительство? На эти и другие вопросы отвечает краевед Олег Федоров.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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