«Анализируй этно»: Гусары с пейсами

Какое отношение светлейший князь Потёмкин имеет к созданию ЦАХАЛ и зачем ему понадобилось возрождать государство Израиль? Как история Города воинской славы Пскова связана с «хаперами» и «пойманниками»? И по какой такой причине первые псковичи еврейской национальности почти 200 лет назад заселили те же самые помещения, где до того находились присутственные места, а теперь размещается областное правительство? На эти и другие вопросы отвечает краевед Олег Федоров.

Источник: ПЛН-FM