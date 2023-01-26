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«Дабришутинг»: Газетные зомби, новые автобусы, праздничные студенты

27.01.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Непечатная пресса, или Мертвые не умирают.
  • Хорошие новости о псковских автобусах.
  • Наблюдения за молодежью: очерк ко Дню студента.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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