25.01.2023 14:00 «Двое на одного»: Александр Серавин о публичной региональной политике и о том, что от нее осталось
«Дабришутинг»: Газетные зомби, новые автобусы, праздничные студенты
27.01.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Непечатная пресса, или Мертвые не умирают.
- Хорошие новости о псковских автобусах.
- Наблюдения за молодежью: очерк ко Дню студента.
Источник: ПЛН-FM
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