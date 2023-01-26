«Дабришутинг»: Газетные зомби, новые автобусы, праздничные студенты

Ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Непечатная пресса, или Мертвые не умирают.

Хорошие новости о псковских автобусах.

Наблюдения за молодежью: очерк ко Дню студента.

Источник: ПЛН-FM