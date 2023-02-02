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«Дабришутинг»: Профессиональные счетоводы, рыночные фантазии, святые камушки

03.02.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Как обычно, Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Пальцев не хватит: в регионе пересчитают разрушающиеся памятники
  • «Блошка» в Пскове, или Тоска по 90-ым
  • Священные камушки для псковского иконописца.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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