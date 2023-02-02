«Дабришутинг»: Профессиональные счетоводы, рыночные фантазии, святые камушки

Как обычно, Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Пальцев не хватит: в регионе пересчитают разрушающиеся памятники

«Блошка» в Пскове, или Тоска по 90-ым

Священные камушки для псковского иконописца.

Источник: ПЛН-FM