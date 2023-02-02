14:00 «Чай втроем»: Игорь Савицкий об историях из детства, сверхспособностях, «танчиках» и тайне малинового пиджака
12:35 «Прессинг»: Радио в Псковской области, неповторимый оригинал и бледная копия, бизнес на развлечении
02.02.2023 12:35 «Беседка»: О нацпроектах и модернизации первичного звена псковского здравоохранения
«Дабришутинг»: Профессиональные счетоводы, рыночные фантазии, святые камушки
03.02.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Как обычно, Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Пальцев не хватит: в регионе пересчитают разрушающиеся памятники
- «Блошка» в Пскове, или Тоска по 90-ым
- Священные камушки для псковского иконописца.
Источник: ПЛН-FM
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