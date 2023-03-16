Дабришутинг: Музейные находки, детские инициативы и халява для бездельников

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Причины стать безработным уже в следующем году

Что укрепит психику россиян?

Удивительный Псковский музей.

Источник: ПЛН-FM