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Дабришутинг: Музейные находки, детские инициативы и халява для бездельников

17.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Причины стать безработным уже в следующем году

  • Что укрепит психику россиян?

  • Удивительный Псковский музей.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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