16.03.2023 12:35 «Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов о муниципальной реформе и областном конкурсе ТОСов
Дабришутинг: Музейные находки, детские инициативы и халява для бездельников
17.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
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Причины стать безработным уже в следующем году
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Что укрепит психику россиян?
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Удивительный Псковский музей.
Источник: ПЛН-FM
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