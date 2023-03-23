Дабришутинг: Перспективная молодежь, виртуальный терапевт, типичная баба

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

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Золотая молодежь по версии Госдумы

Золотая молодежь по версии Госдумы Искусственный интеллект на смену врачей

Баба с возу – псковичу легче, или Как наш народ современное искусство не оценил

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM