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Дабришутинг: Перспективная молодежь, виртуальный терапевт, типичная баба

24.03.2023 12:45 «ПЛН-FM»

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Золотая молодежь по версии Госдумы
  • Искусственный интеллект на смену врачей
  • Баба с возу – псковичу легче, или Как наш народ современное искусство не оценил

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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