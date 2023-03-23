23.03.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Братья навек, транспортные проблемы и смена псковского представителя в Общественной палате
23.03.2023 12:35 «Гайд-парк»: Депутат Наталья Мельникова о проблемах округа №5 и взаимодействии с избирателями
22.03.2023 18:20 «Дневной дозор»: Нужна ли система оценки работы чиновников и депутатов на «Госуслугах»?
Дабришутинг: Перспективная молодежь, виртуальный терапевт, типичная баба
24.03.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Золотая молодежь по версии Госдумы
- Искусственный интеллект на смену врачей
- Баба с возу – псковичу легче, или Как наш народ современное искусство не оценил
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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