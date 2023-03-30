30.03.2023 18:40 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах сессии регионального парламента и актуальных вопросах 7-го округа
30.03.2023 14:00 «Три мудреца»: Как возродить Россию и что делать властям, чтобы увеличить население страны?
Дабришутинг: Нравственные блоги, чистые улицы и весенние воды
31.03.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.
Сегодня в выпуске:
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Грачи приплыли: как в Псковскую область пришла весна.
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Мусору – бой!
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Что хотел сказать блогер?
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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