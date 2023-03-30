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Дабришутинг: Нравственные блоги, чистые улицы и весенние воды

31.03.2023 12:45 «ПЛН-FM»

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Сегодня в выпуске:

  • Грачи приплыли: как в Псковскую область пришла весна.

  • Мусору – бой!

  • Что хотел сказать блогер?

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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