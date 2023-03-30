Дабришутинг: Нравственные блоги, чистые улицы и весенние воды

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Сегодня в выпуске:

Грачи приплыли: как в Псковскую область пришла весна.

Мусору – бой!

Что хотел сказать блогер?

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM