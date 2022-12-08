14:00 «Дом Советов»: Андрей Козлов о поддержке аграриев, развитии сельских территорий и борьбе с борщевиком
08.12.2022 14:00 «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды
«Эхо города»: Отношение псковских депутатов к НВП
09.12.2022 18:33 «ПЛН-FM»
Любовь Кузнецова сегодня рассказывает об изменениях, которые происходят в системе школьного воспитания. В связи с непростыми геополитическими обстоятельствами, с учетом проведения СВО в общественном поле звучат предложения, в основе которых доработка и усовершенствование системы воспитания подрастающего поколения с большим уклоном на патриотизм. Сегодня в программе вы узнаете мнения псковских депутатов, среди которых есть кадровые военные и педагоги, о возвращении в школьную программу предмета «Начальная военная подготовка». Кому и зачем это нужно? Почему детям должно и будет, как считают педагоги, интересно собирать автомат? И кого видят специалисты в качестве преподавателей этого предмета? Подробности прямо сейчас.
Источник: ПЛН-FM
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