«Эхо города»: Отношение псковских депутатов к НВП

Любовь Кузнецова сегодня рассказывает об изменениях, которые происходят в системе школьного воспитания. В связи с непростыми геополитическими обстоятельствами, с учетом проведения СВО в общественном поле звучат предложения, в основе которых доработка и усовершенствование системы воспитания подрастающего поколения с большим уклоном на патриотизм. Сегодня в программе вы узнаете мнения псковских депутатов, среди которых есть кадровые военные и педагоги, о возвращении в школьную программу предмета «Начальная военная подготовка». Кому и зачем это нужно? Почему детям должно и будет, как считают педагоги, интересно собирать автомат? И кого видят специалисты в качестве преподавателей этого предмета? Подробности прямо сейчас.

Источник: ПЛН-FM