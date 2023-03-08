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Эхо города: Открытие новой школы на Юбилейной
09.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это долгожданное открытие новой школы на улице Юбилейной. Гимназия №29 города Пскова построена по национальному проекту «Образование» и рассчитана на 825 мест, пока свои классы обживают ребята из начальной школы и их педагоги. И уже к 1 сентября новое образовательное учреждение будет иметь тысячную заполняемость. Подробности прямо сейчас.
Источник: ПЛН-FM
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