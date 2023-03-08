www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
3 марта 9 марта 8 марта 28 февраля 6 марта 7 марта 2 марта 28 февраля 1 марта 27 февраля 27 февраля Телефон прямого эфира 3 марта 6 марта 2 марта 6 марта

Эхо города: Открытие новой школы на Юбилейной

09.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это долгожданное открытие новой школы на улице Юбилейной. Гимназия №29 города Пскова построена по национальному проекту «Образование» и рассчитана на 825 мест, пока свои классы обживают ребята из начальной школы и их педагоги. И уже к 1 сентября новое образовательное учреждение будет иметь тысячную заполняемость. Подробности прямо сейчас.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты