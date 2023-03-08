Эхо города: Открытие новой школы на Юбилейной

Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это долгожданное открытие новой школы на улице Юбилейной. Гимназия №29 города Пскова построена по национальному проекту «Образование» и рассчитана на 825 мест, пока свои классы обживают ребята из начальной школы и их педагоги. И уже к 1 сентября новое образовательное учреждение будет иметь тысячную заполняемость. Подробности прямо сейчас.

Источник: ПЛН-FM