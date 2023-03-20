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Эхо города: Благоустройство парка на реке Милевке

21.03.2023 12:45 «ПЛН-FM»

Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня в выпуске речь пойдет о предстоящем благоустройстве обширной территории, которая известна псковичам как парк на реке Милевке на Запсковье. Правда, пока ее в полном смысле этого слова назвать нельзя – территория большая, место местными жителями любимое, но явно требующее облагораживания. В ближайшее время, говорят в городской администрации, ситуация должна измениться. Что, как и когда – об этом далее в нашей программе.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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